Модель Кім Кардашьян здатна привернути увагу завдяки одному лише образу не гірше, ніж раніше.

Як пише Politeka.net, відома модель Кім Кардашьян намагається якомога частіше показувати шанувальникам нові образи і свій одяг, яку розробляє з недавніх пір. Після того, як модель почала займатися створенням індивідуального стилю, вона також стала рекламувати його на собі.

Цього разу модель вирішила показати свою вечірню прогулянку з подругами. Причому її образ з крихітного міні-Топіка і спідниці з досить значним вирізом на стегні змінили Нічний лук для Кім.

"🌑Прояви Місяця 🌑 » - пише Кардашьян під новими кадрами.

У мережі відреагували:

«Мої красуні ❤️; Повня vibezzzzzz ❤️ 🌚; Левиця на вигулі; а Кім не сумує взагалі; Прояви Місяця 💫; Приголомшливо😍; Поїла і не залишилося крихт❤; Квінс😍; така прекрасна може і не так 😍; чи можна дивуватися😮; ми повинні продовжити радіти життю, як вона».

Нещодавно Кім влаштувала яскраву літню фотосесію на узбережжі в купальнику чорного кольору і спеціальній кофті з тканини дайвінг. Причому для більшої спокусливості модель вирішила облитися водою і показати свої форми поблизу.

"Давно не було моря 🌊 🐚" - пише під фото Кім.

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