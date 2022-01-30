Співачка Надя Мейхер, яка була солісткою групи ВІА Гра до 2011 року, показала себе крупним планом і розповіла про свою філософію.

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер - відома українська співачка. Артистка стала популярною, коли співала в групі ВІА Гра, з якої пішла тільки в 2011 році. Зараз зірка займається оперним співом, знімається в кіно, а також розвиває власний бренд одягу. Не забуває Надя і про Instagram, де цього разу опублікувала нове фото, показавши свою зовнішність крупним планом.

"Матеріальний світ нас намагається втиснути в тимчасові рамки. Диктує, що мовляв, ми повинні піддаватися його темпоритму, встигати вбирати всю інформацію, яка з'являється В радіусі 360 градусів . Чи є в цьому необхідність ? До чого приводити засмічення свідомості, чуттєвості такою кількістю сміття? І як навчиться відрізняти сміття від чогось дійсно необхідного?

Звичайно, у кожного свій рівень свідомості, і рівень вміння реагувати ( емоціонувати або залишатися просто спостерігачем). Але!

- Ні ! Мудрість і рівень мислення людини не визначається кількістю прочитаного і побаченого матеріалу , а якістю цього матеріалу і вмінням засвоювати, умінням відчувати резонанс з почутим, побаченим, прочитаним, виконаним фізично.", - написавши Надя.

" Вибір за НАМИ!!!!Люблю Вас!",- написала в кінці зірка, зізнавшись фанатам.

Фанат поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Надія мій компас земний", "Моя Наді, як завжди розумна", "ви просто чудова".

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