Злата Огневич, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка", показала новий знімок і розповіла, який гештальт їй вдалося закрити.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською співачкою, яка минулого року стала головною героїнею шоу "Холостячка". Артистці не вдалося побудувати стосунки з переможцем проекту Андрієм Задворним, зате подружилася з іншим учасником - Максом Тарапатой. Не забуває Огневич і про Instagram, де цього разу розповіла про гештальт, який вдалося закрити.

"Сьогодні вночі (і трохи вранці) я закрила дуже давній гештальт довжиною в.... 20 років. І плакала ... спочатку-від нахлинули спогадів і жалості до себе, потім - від щастя і всепрощаючого, дуже благодатного почуття і пробачила щиро, повністю усвідомивши мотиви іншої людини! Я відчула дике полегшення, звільнення від баласту, який вже давно втомилася нести, але ось все ніяк не наважувалася викинути. І що саме тут хвилююче— то давня подія дуже вплинуло на моє подальше життя в самих різних проявах.

Всі наші незакриті історії з роками перетворюються в небезпечну і токсичну отруту Страшно навіть писати подібне, але вже як є.

Тому так важливо і потрібно історії ці опрацьовувати: самому або ж з тими, хто брав у них участь. Тут маса варіантів. Мені знадобилася саме друга сторона для завершення такого довгого, давнього процесу.

Просто трапився момент, просто-вчасно. Мабуть, ми обидві були до цього готові", - написала Огневич.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Я читаю і плачу з тобою . Я рада твоїм крокам назустріч до себе", " Мудро і красиво. Спасибі за відкритість", "це сльози швидше від усвідомлення самотності.Людей навколо багато - а ти один....".

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