Як передає Politeka.net, суддя "МастерШефа" Тетяна Литвинова поділилася трагічною новиною на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні не стало тата ... він не дожив 10 днів до 81 року. Останні 10 років були дуже важкими для нас. 5 інсультів, інфаркт, ампутація. Доглядальниці, реабілітації, мрт, аналізи, реанімації... останні роки нас дуже зблизили, папуль. Я назавжди залишуся твоїм білявим ангелом, а ти, моїм найкращим Пунечкою», - написала вона.

Тетяна Литвинова звернулася до батька зі словами подяки.

"Спасибі за життя. За турботу. За те, що я стала такою сильною і сміливою дівчинкою. Ти пишався мною, я знаю! А мені так подобалося, як ти вмієш радіти і сміятися! Ти дуже любив життя і боровся до останнього, як справжній герой! Мені буде тебе не вистачати, пап. Вірю, що в твоєму Новому Світі тобі буде краще», - додала суддя «МастерШеф».

Фолловери Тетяни Литвинової пишуть їй слова підтримки і співчуття.

"Тримайтеся. Я думаю, що наші близькі живі, поки ми їх пам'ятаємо", "найщиріші співчуття!!! У вас з'явився найсильніший ангел-хранитель!!! Це я точно знаю", "світла пам'ять вашому таткові креп кріпіться", "прийміть найщиріші співчуття. Царство Небесне вашому таткові", - пишуть в коментарях.

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