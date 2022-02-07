Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік разом з родиною вирушив відпочивати на Мальдіви. Його дружина-Ірина Демічева опублікувала на своїй сторінці в Instagram нові фото і відео, де показала свого сина - Даню, який знайшов собі "друга". Маленька ящірка оселилася у нього в волоссі, і син Монатіка дав їй ім'я "Енканто".
"Вчора наш ❤️🔥 тато радів від зустрічі з черепахою 🐢" ЧЕРЕПАХА!!!!", а сьогодні збулася мрія Данечки: маленька ящірка подружилася з ним і оселилася в його волоссі. Він так мріяв мати талант говорити з тваринами, вірить, що він у нього з'явився ❤️🔥🏝☀️ Мріяти не шкідливо 💕🦎🐢🏝нехай і ваші найзаповітніші мрії здійснюються", - побажала дружина Монатіка.
Шанувальники зіркової сім'ї залишили безліч коментарів під публікацією: "Такий золотуля", "Вау", "Очаровашка такий", "Клас", "Пупсик казковий", "Який солодкий", "Малюк", "Яка принадність", "Який же він чудовий", "Такий хороший", "Які красунчики ваші хлопчаки", "Гніздо ящірка вибрала у відмінному місці", "Який класний у вас чоловічок росте".
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