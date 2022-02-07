Співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав стильний образ і розповів про свої плани на лютий, поділившись в блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - популярний український артист і чоловік Наді Дорофєєвої. Зірка активно займається творчістю, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

В цей раз Дантес поділився фото, на якому був у футболці, з кофтою зав'язаною на плечах, а також штанях. Зірка показав пару фото і звернувся до українців.

"13.02 я дуже чекаю вас в Одесі в Садах перемоги на своєму сольнику!

Чому ви витратите гроші на цей концерт?

1. Моя музика точно вас прокачає. Ми будемо разом співати, танцювати і відриватися!

2. Дівчата / хлопчики, Ну ви подивіться на мене. Ще не скоро ви побачите когось такого ж прекрасного, як я. не пропустіть можливість)))))

3. Будемо надривати животики від сміху, як в попередньому пункті)

P. S. Це все точно буде! Відповідаю!

P. P. S чи ні", - написав Дантес.

Фанати, включаючи Євгенія Кошового і Надю Дорофєєву, поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже чекаємо в Харкові!!!", "Досі під враженнями від концерту в Києві"," мені нема з ким піти"," чекаємо в Дніпрі дуже сильно","була в Дніпрі 28 червня на твоєму концерті, це така класна атмосфера була".

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