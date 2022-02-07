Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - популярний український артист і чоловік Наді Дорофєєвої. Зірка активно займається творчістю, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
В цей раз Дантес поділився фото, на якому був у футболці, з кофтою зав'язаною на плечах, а також штанях. Зірка показав пару фото і звернувся до українців.
"13.02 я дуже чекаю вас в Одесі в Садах перемоги на своєму сольнику!
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1. Моя музика точно вас прокачає. Ми будемо разом співати, танцювати і відриватися!
2. Дівчата / хлопчики, Ну ви подивіться на мене. Ще не скоро ви побачите когось такого ж прекрасного, як я. не пропустіть можливість)))))
3. Будемо надривати животики від сміху, як в попередньому пункті)
P. S. Це все точно буде! Відповідаю!
P. P. S чи ні", - написав Дантес.
Фанати, включаючи Євгенія Кошового і Надю Дорофєєву, поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Дуже чекаємо в Харкові!!!", "Досі під враженнями від концерту в Києві"," мені нема з ким піти"," чекаємо в Дніпрі дуже сильно","була в Дніпрі 28 червня на твоєму концерті, це така класна атмосфера була".
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