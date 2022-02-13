Олександр Пономарьов вирішив зібрати квартет для нових зйомок, заінтригувавши четвертим учасником проекту, до якого вже приєдналися Дзідзьо і Микита Алексєєв.

Як пише Politeka.net, Олександр Пономарьов - успішний український артист. Зірка вирішив додати нову фотографію в Instagram, де розповів про свій новий квартет.

На фото був Олександр Пономарьов, Микита Алексєєв, Дзідзьо і ще одна людина, обличчя якої було закрито смайликом.

"Зйомки нової роботи розпочато! Вгадайте хто 4-й?",- запитав артист.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"В такому складі чекаємо Артема Пивоварова) ", "Відповів на всі 100%","Олег Винник", "Ластівчин", "Тарас Тополя", "Пивоваров або Тополенька", "Іво Бобул", "Ну це Тарас, точно, ну коли вже, коли вже презентація?! Чекаю з нетерпінням".

Як виявилося, фанати, які пропонували Тополю, мали рацію. Адже Тарас опублікував це ж фото без смайлика, а через кілька хвилин вже Пономарьов зробив пост, показавши весь склад квартету.

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