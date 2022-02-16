Як пише Politeka.net, Надя Мейхер - відома співачка з України. Зірка прославилася завдяки групі ВІА Гра, в якій була ще з першого складу. Пішла з колективу Надя остаточно в 2011 році у зв'язку з вагітністю. Зараз артистка займається оперним співом, знімається в кіно, а також створила власний бренд одягу. Не забуває Мейхер і про соціальну мережу Instagram, де активно веде мікроблог і ділиться з українцями всім цікавим.
На новому фото Надя позувала в сорочці і боді. Сорочку зірка спустила з плечей, залишивши на руках. Мейхер вигнулася, вражаючи видом на галявині. Фото вийшло дуже ефектним і вражаючим.
А на ще одному сторіс Мейхер зробила селфи. Красуня показала свій образ для нового дня. Зірка позувала крупним планом, вражаючи зовнішністю.
Єдиний син Ротару похвалився красою дочки, що живе в Нью-Йорку: "Гени - велика справа"
Слідом за "Ощадбанком" і "ПриватБанком" атакували "Дію": про що повинні знати користувачі
Фіналіст "Холостячки" Тарапата дав зрозуміти, чи є у нього роман з Огневич: "Так багато говорять про любов..."
Вакарчук зробив зауваження учаснику "Голосу країни", який пішов до Дорофєєвої: "Більше ніколи..."
Вчинок 19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина і його дружини розлютив українців: "Переходить всякі межі..."
Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер покрутилася перед камерою заради ефектних кадрів у сукні
Також Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Мейхер в сукні з розрізом ефектно закинула ногу на ногу
А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Мейхер в маленькому сарафані показала, як треба спокушати на природі