Співачка Надя Мейхер, яка була солісткою групи ВІА Гра, показала ефектний образ в прозорому боді.

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер - відома співачка з України. Зірка прославилася завдяки групі ВІА Гра, в якій була ще з першого складу. Пішла з колективу Надя остаточно в 2011 році у зв'язку з вагітністю. Зараз артистка займається оперним співом, знімається в кіно, а також створила власний бренд одягу. Не забуває Мейхер і про соціальну мережу Instagram, де активно веде мікроблог і ділиться з українцями всім цікавим.

На новому фото Надя позувала в сорочці і боді. Сорочку зірка спустила з плечей, залишивши на руках. Мейхер вигнулася, вражаючи видом на галявині. Фото вийшло дуже ефектним і вражаючим.

А на ще одному сторіс Мейхер зробила селфи. Красуня показала свій образ для нового дня. Зірка позувала крупним планом, вражаючи зовнішністю.

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