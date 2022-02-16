Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після розпаду дуету "Время и Стекло" почала сольну кар'єру, представила українцям свій новий кліп "Разноцветная". За якихось півгодини відеоробота зібрала близько 10 тисяч переглядів на ютуб. У своєму Instagram зірка також опублікувала фрагмент кліпу, представляючи його, так що тут же викликала бурхливе обговорення.

Варто відзначити, що в кліпі Надя крім свого звичного образу, приміряла і інший, більш екстравагантний. На деяких кадрах вона з'явилася в образі блондинки, причому з вельми незвичайною зачіскою. Спереду вона виглядає, як дівчина зі стрижкою-каре з асиметричною чубчиком, а ззаду видно довгі густий хвіст.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Коли любов стикається з перешкодами, вона стає ще сильніше, яскравіше і різнобарвніше!". Користувачі тут же почали коментувати відео зірки: "Однозначно моя улюблена пісня!", "Вау, Надя, це нереально красиво, хочеться слухати і слухати. Немає слів, одні емоції!", "Надя, це дуже круто", "Блін, як це круто!", "Вітаю з прем'єрою", "Надя, супер кліп!", "Це чудово!", "Дуже класний кліп і пісня", "Дуже сподобалося".

Нагадаємо, "Тепер ваша черга!": Дорофєєва в центрі Києва вразила кадрами напередодні важливої події.

Як повідомляла Politeka, "Ідіть всі, знаєте...": Надя Дорофєєва після відпустки з Дантесом жорстко відповіла на претензії.

Також Politeka писала, що Дорофєєва, прикрившись клаптиком тканини замість одягу, розбурхала українців: "Ось це анонс".