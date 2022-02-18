Дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка показала своїх найдорожчих чоловіків, поки вони проводили час разом.

Як пише Politeka.net, Ірина Монатік поділилася в Instagram зворушливим сімейним кадром. Родина Монатіків зустріло 2022 рік в США, куди співак відправився з концертами, після яких вирішив ближче познайомити дружину і дітей з цією країною. Вони провели за кордоном багато часу, проте вже встигли повернутися в Україну.

На новому фото Ірина показала її чоловіка, захопленого своїми синами. На знімку шестирічний Данило сидів на диванчику поруч з чотирирічним Платоном. Діти дивилися в екран смартфона і явно були поглинені тим, що відбувається.

У цей час сам Монатік сидів на підлозі і уважно дивився на малюків.

"Мої хлопчики! Моя любов", - підписала знімок Ірина.

Співак залишив під постом дружини коментар з милими смайликами. Публікація також вразила Надю Дорофєєву, яка залишила під нею сердечко.

Шанувальник Монатіка теж не змогли пройти повз поста.

"Потрібна ще дівчинка", "прекрасні чоловіки!", "Чарівні!", "Ні, ну все-таки як йде Дмитру нова зачіска!)) Чарівна у вас сім'я", "чудова тусовка", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Монатіка зворушила кадрами з синами.

Як повідомляла Politeka, дружина Монатіка козирнула стильним видом на Голлівудській Алеї Слави.

Також Politeka писала, що дружина Монатіка з розпатланим пучком на голові зробила зізнання.