Як повідомляє Politeka.net, легендарна українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно розкрила незвичайний лайфхак для вокалістів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала в сторіс кадри зі свого інтерв'ю на радіо, в якому розповіла про цікавий концерт.

Виявилося, що Наталія готує шанувальникам концерт, в якому не буде повільних сумних пісень. Адже, за словами артистки, повільні пісні завжди сумні, а їй хочеться веселитися і запалювати.

"Я зробила концерт. Я прибрала зі свого концерту всі повільні, всі сумні пісні. Немає жодної. Тобто він пролітає для мене самої ось так: пуууу. 9-10 березня, Палац Україна, Київ, або будь-яке місто України, якщо хочете. До 20 березня у нас кожен день тур", - розповіла Могильовський у сторіс.

Нагадаємо, Наталія Могилевська перед концертом зробила важливе попередження: "Не ображайтеся!".

Як повідомляла Politeka, Могилевська видала українцям несподіваний секрет, відео: "Лайфхак для вокалістів".

Також Politeka писала, що Могилевська показала, який сюрприз її чекав після концерту: "Яка Наталя очманіла...".