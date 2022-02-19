Як повідомляє Politeka.net, популярна російська співачка і актриса Крістіна Орбакайте, яка є дочкою Примадонни Алли Пугачової, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня опублікувала чарівне фото, на якому з'явилася в цікавому образі.

На фотографії Крістіна зображена сидячи в кріслі, яке нагадує трон, вона про щось задумалася в момент зйомки. Перед камерою артистка з'явилася в елегантній чорній блузі з цікавим малюнком, її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж і жодної зморшки. Треба сказати, що зірці вдається зберігати приголомшливий моложавий вигляд навіть в 50 років.

У підписі до фото Орбакайте написала: "Призадумалася". А шанувальники тут же почали коментувати фото, засинаючи співачку компліментами: "Класна!", "Ах, яка красуня!", "Богиня", "Неймовірна", "Красуня!", "Дуже красиво!", "Красуня!", "Красуня яка", "Яка красива", "Неймовірна", "Захоплююся вами", "Дуже красиво!", "Аристократична зовнішність", "Красива!", "Найкрасивіша", "Крістіна, ви чарівні", "Шикарна".

Нагадаємо, "Обережно, небезпечно": 50-річна дочка Пугачової Орбакайте вразила видом на новому фото.

Як повідомляла Politeka, Дочка Пугачової Орбакайте розчулила кадрами, як її чоловік-бізнесмен няньчиться з донькою: "І нічого, що ніжки вже до підлоги".

Також Politeka писала, що Дочка Пугачової Орбакайте показала чоловіка-красеня, який молодший за неї на шість років: "Порада вам, та любов".