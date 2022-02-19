Як повідомляє Politeka.net, починаюча українська співачка Slavia (Ярослава Притула), яка нещодавно розлучилася із зірковим чоловіком Дзідзьо (Михайло Хома), часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.

Так, цього разу Ярослава поділилася в сторіс коротким відео зі спортзалу, на якому похвалилася красивим букетом білих троянд. Перед камерою красуня з'явилася в спортивному вбранні, її довге шикарне волосся розпущене, а на обличчі щаслива посмішка.

"Дякую за доставочку квітів прямо на тренування", - сказала Slavia у ролику. При цьому співачка не згадала, від кого саме вона отримала квіти, так що можна допустити, що від загадкового кавалера.

А ось привід для такого презенту точно є, виявилося, що артистка відзначає свій день народження. У своєму профілі в Instagram Ярослава раніше опублікувала фотографію, а якій позує з букетом рожевих троянд, а в підписі до публікації розповіла про свій день народження.

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