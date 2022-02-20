Телеведуча Маша Єфросиніна показала себе і розповіла, які буде робити дії в разі наступу на Київ.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна - успішна українська телеведуча. Зірка вирішила чесно відповісти на хвилююче багатьох питання і розповіла про чоловіка Єгора Хромаєва.

"Найбільш задається питання, звичайно, про наші дії в разі наступу на Київ", - написала Маша в сторіс, показуючи себе.

"Почну з того, що я в це не вірю. Або не відчуваю. Можливо, так працює моя психіка, яка завжди пропонує мені вірити в краще. Тому чіткої відповіді у мене немає", - написала Маша у відповіді.

Після цього артистка розповіла про 20-й Лютого 14-го року, коли на Майдані відбувалися історичні події.

"Сьогодні День Пам'яті Героїв Небесної Сотні. Я приходжу на Алею щороку в цей день, так як пам'ятаю 20 лютого 2014 року так чітко, як жоден день в моєму житті", - написала Маша.

"Я була на третьому місяці вагітності в день обстрілу вулиці Інститутської. І перебуваючи одна вдома, поки Тимур був на Майдані", - розповіла зірка про той день.

"Але у нас тоді навіть не було розмови" а, може, поїдемо з країни? Хоча ми могли собі це дозволити легко", - написала Маша.

"Зараз ситуація зовсім не схожа ні на що. Почалася жахлива війна, але поки інформаційна. У Києві все спокійно. Страшно Читати новину і дивно за людей на Донбасі. Знаю, що дуже багато виїхали або вивезли дітей", - відповіла Зірка.

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