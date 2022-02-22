У мережі з'явилося інтригуюче відео, в якому анонсували саме незвичайне побачення на шоу "Холостяк" з Алексом Топольським.

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі шоу "Холостяк" з'явився відео-анонс, в якому глядачів заінтригували побаченням головного героя Алекса Топольського з голлівудською зіркою (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Сенсаційна прем'єра весни. З Майамі приїде голлівудська актриса українського походження і влаштує побачення із зав'язаними очима. Чи впізнає наосліп зірку Голлівуду "Холостяк"?", - каже закадровий голос в анонсі. Також у ролику показали здивовані реакції інших учасників реаліті-шоу на появу зірки, треба сказати, що вони були в шоці.

У коментарях до відео розгорілася бурхлива дискусія, глядачі ламають голови, хто ж ця голлівудська актриса. Правда, деякі все ж скептично налаштовані і висловлюють свої сумніви в коментарях.

"Вона, напевно, в Голлівуді хвилину знімалася", "Те, що вона з Голлівуду, ще абсолютно нічого не означає", "Невже Джолі приїхала за холостяком", "Холостяк – обійняти і плакати", "Метиска – танцівниця крута! Через неї буду дивитися", "У неї тату над грудьми, може можна вичислити, хто це", "Пафос, там немає душі, там гонка за піаром", "Хто це?".

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