Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Аліна Гросу, яка після розлучення з молодим чоловіком закрутила роман з відомим російським актором Романом Полянським, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася домашніми кадрами і заінтригувала короткометражкою, яку знімає як кліп для нової пісні "Віскі".

На нових фотографіях Аліна відображена в тьмяній кімнаті, вона позує в образі, який нагадує стиль 90-х. Перед камерою співачка з'явилася в темній майці з яскравим принтом і картатій сорочці в зелених тонах, а на її шиї видно оригінальну прикрасу, яка в минулому була чи не у кожної модниці. Волосся красуні частково зібрані в високий пишний хвостик, а на її обличчі акуратний макіяж.

У підписі до фотографій Гросу написала: "Улюблені мої, готуємо для вас сюрприз. Щось особливе, що запам'ятовується і максимально душевне. Позавчора і вчора проходили зйомки короткометражки на мою авторську пісню "Віскі". Ой що то буде! А поки питання, Як думаєте який буде сценарій?". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію Аліна, засинаючи її компліментами і відповідями на питання.

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