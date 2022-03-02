Співачка Надя Мейхер, яка була солісткою "ВІА Гра", підтримала українських захисників, записавши нове звернення у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Україна відбиває напад окупаційних військ вже 7-у добу. Співачка Надя Мейхер вирішила звернутися до українських бійців, які продовжують захищати нас від російської армії.

"Здрастуйте. Я Надія Мейхер, в першу чергу хочу сказати велике спасибі Збройним силам України. Вся Україна молитися за вас. Вся Україна вірить у вас, вірить у вашу силу духу, вірить у вашу мужність, вірить у те, що Ви нас захистите. Я кожен день молюся за вас. Я щиро вдячна вам, ми перед вами на колінах, ми намагаємося своєю енергією, своїми молитвами відмолювати вас", - сказала Надія.

"Дорогі мої українці!!!! Відважні і непохитні!!!!

Всім нам зараз не легко!

І боляче, і страшно. Але ми-непереможні!!!",- написала Надя.

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