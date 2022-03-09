Як пише Politeka.net, співачка Оля Полякова активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. Сьогодні, 9 березня, росіяни вдарили по третин лікарні Маріуполя. Оля показала результат бомбардування і розповіла, що чекає росіян.
"Маріуполь….Росія розбомбила пологовий будинок..., люди і діти під завалами... у своїх колег я читаю стогони про те, що росіян булят по всьому світу!!!! Але ж у більшості росіяни підтримують цю війну. Вони виправдовують вбивства, кажуть дурниці про превентивність військового вторгнення в незалежну державу! Тоді вони повинні розуміти, що світ буде відвертатися, що вони стануть нерукопожатнимі на довгі десятиліття.....",- написала Оля.
Фанати подивилися відео десятки тисяч разів і написали коментарі:
"Вони дійсно підтримують війну, нехай їм все повернеться вторинкою, словами не передати того жалю", "моє місто, там мої рідні", "немає Вам вибачення".
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