Як пише Politeka.net, популярна українська співачка і головна героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич опублікувала в Instagram відео, а також пост, в якому розповіла про те, як справляється з емоціями в цей непростий час.

"Поділюся способами, які допомагають мені прийти в себе після складних ситуацій/подій, в моменти, коли здається, що все ось-ось завалиться. По-перше, вдячність за життя і здоров'я, здатність глибоко відчувати. Емпатія, іншими словами. По-друге: я визнаю внесок інших людей в моє життя, причому— щоденний внесок! І це стосується не тільки військового періоду. Простий гаджет в моїх руках є способом спілкування, наприклад.

А також, я подумки уявляю величезну кількість людей за моєю спиною, свій особистий досвід, який буде тільки рости і ставати крутіше! Останнім часом я стикаюся з тим, що незнайомі мені люди прагнуть допомогти і підтримати і тихо посміхаюся. Це так цінно і дуже мене радує. Допомагайте іншим людям! Ви відразу відчуєте теплоту в серці. А зараз тисячі людей потребують допомоги. Так що, завдання не з простих: через всю жесть, що навколо – йти на світло. Темряви не буває без світла, рівно, як і навпаки, ви все про це знаєте", - написала Злата Огневич.

Нагадаємо, Сумська захопилася силою духу українців, які влаштували бунт на вулиці: "Протримаєтеся, милі наші!".

Як повідомляла Politeka Анна Трінчер нагадала, що чекає українців після повернення до колишнього життя: "Частіше будемо...".

Також Politeka писала, що Алан Бадоєв розповів, як Херсон демонструє неймовірну мужність: "Ці люди такі сильні!".