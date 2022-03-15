Юрій Горбунов опублікував Поради для українців, щоб вони не допомагали ворогам України в цей важкий час.

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов є успішним українським телеведучим. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де розвиває свій блог. Цього разу знаменитість опублікував корисні поради для українців.

"Це дуже важливо! Не навмисно, ми можемо допомагати ворогові!! Давайте будемо обачними!! І всі разом до перемоги!!",- написав Юрій у публікації.

На зображенні було написано, щоб українці не повідомляли точні адреси та об'єкти, в які потрапив ворог. Це може допомогти ворогові, адже він скоректує наступний напад, щоб більш точно запустити свою ракету.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Та невже так важко засвоїти! Не пишіть ніяку інформацію!", "Хороші поради".

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