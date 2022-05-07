Співак Володимир Дантес відреагував на чутки про роман своєї колишньої дружини Наді Дорофєєвої з їх спільним другом.

На цю тему виконавець висловився в програмі "Сніданок з 1+1". Як відомо, незабаром після початку війни Надя Дорофєєва і Володимир Дантес оголосили про своє розлучення. Вони заявили, що далі їм не по дорозі, проте вони збережуть дружні стосунки. Майже відразу в мережі пішли чутки про те, що Дорофєєва нібито пішла від чоловіка до ресторатора Михайла Кацуріна.

Втім, Дантес запевняє, що причина їх з Надею розставання – не в інших людях. За його словами, їхні почуття один до одного Просто згасли.

У той же час, співак зізнався, що не в курсі нинішнього особистого життя Дорофєєвої.

"Розставимо всім крапки над "і". Вона не пішла від мене до нього, це точно. Люди люблять підтягувати те, що їм хочеться підтягнути. Якщо вони будуть разом - круто, це теж вибір", - заявив Дантес.

Він пожартував, що в такому випадку «придивиться» до колишньої дружини Кацуріна Даші.

Варто відзначити, що Дантес і Дорофєєва тісно дружили з Михайлом і Дашею Кацуріними. Про свої розлучення сімейні пари також заявили практично в один час.

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