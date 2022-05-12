Як пише Politeka.net, Євген Кот - успішний український танцюрист. Зірка одружений на 4-х разовій чемпіонці світу з танців Наталії Татаринцевій. Артист перемагав на шоу "Танці з зірками", а минулого року був суддею проекту "Україна має талант". Не забуває Євген і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показав кадри з полігону.

На кадрах можна побачити, як Євген тренується на полігоні стріляти.

"Набираюся навичок. Слава Україні", - написав зірка.

Дружина Євгенія відразу прокоментувала публікацію:"Ти мій захисник, я з тобою".

Фанати постмотрели ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Молодець", "українські хлопці найкрутіші в світі", " Євген я подумав, що хлопці і ви спеціально стріляєте, щоб рашистів налякати. Удачі Вам Україна переможе".

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