Хлопчик дуже подорослішав за час перебування на чужині та змінився.

Як пише Politeka.net, Катя Репяхова з маленьким сином зараз перебуває з рідними в Ізраїлі, а Віктор Павлік залишився в Україні та своїми піснями намагається підтримати українських захисників. На своїй сторінці в Instagram дружина співака поділилася світлинами з малюком, якому виповнилося вже 11 місяців.

"Мішусі 11 місяців. Не можу в це повірити)) Ми й досі не знаємо нашу вагу і зріст, останній раз були у педіатра у 8 місяців, до війни", — поділилася блогерка.

Репяхова також розповіла про перші досягнення свого малюка.

"У Міші 8 зубів. Стоїть сам без опори, але не довго (3-5 секунд). Все більше розуміє, що я йому кажу. Візьми, дай, наприклад. Вимовляє багато нових звуків", — пише Катя.

"Він дуже подорослішав за цей час, поки ми в Ізраїлі. Тато не впізнає) Я вже так чекаю на цю зустріч, прокручую в голові кожного дня, яка вона буде. ❤️", — зізнається молода матуся.

Українці в коментарях замилувалися хлопчиком та дивуються, як швидко біжить час:

"Як 11 😮наче нещодавно Катя з пузіком ще була";

"До чого ж неймовірний і світлий малюк";

"Гарнюня такий, не зрозуміло на кого схожий. Наче на вас стає з часом";

"Життєрадісний хлопчик".

Нагадаємо, Віктор Павлік показав, як виглядав він з Могилевською в молодості: "невпізнанні" фото.

Як повідомляла Politeka, трагедія потрясла 55-річного Павлика, співак у розпачі.

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