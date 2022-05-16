Молода українська співачка Анна Трінчер після життя в західних областях України помітила серйозну проблему в Києві.

Своїми роздумами популярна артистка поділилася в Instagram, пише Politeka.net.

Через війну Трінчер, як і багато українців, перебралася подалі на захід країни. Після знаходження там її думка про життя в Києві змінилася.

"Знаєте, що мене почало сильно підбішувати ... Тут (у Києві – прим. ред) українського я майже не чую (я про заклади). Будь-яке обслуговування тільки російською", - поскаржилася Трінчер.

Вона зізналася, що стала помічати це тільки після часу, проведеного на заході.

"Вже близько 3 місяців я живу на заході України. На Заході всі говорять українською і закликають на нього переходити. Відверто кажучи, Раніше я теж, на жаль, не помічала цього. Але зараз заходячи в магазин, заклад, Універмаг, я хочу чути виключно українську. Так, подекуди в житті я все ще говорю російською, але вже майже 60-70% - це українська мова", - підкреслила Трінчер.

Вона зазначила, що це стосується в першу чергу всіх її публічних заяв і постів. За словами співачки, таким чином вона хоче популяризувати українську мову.

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