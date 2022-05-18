Колишня дружина відомого виконавця і шоумена Дзідзьо співачка Slavia (Ярослава Притула) не виїхала з України під час війни, а залишилася і продовжує свою творчу діяльність. Так, нещодавно артистка виклала у своїх Instagram-сторіс кадр, на якому показала, що вона зараз у Прикарпатті. Судячи з геолокації - в Яремче.
На новій фотографії красуня Slavia відображена на прогулянці біля гірської річки, і виглядає просто приголомшливо. На ній білі штани і об'ємна зелена кофта з яскравими, як ніби вишитими квітами. Довге розкішне волосся артистки розпущене, а на її обличчі легкий макіяж з яскравою помадою і мила посмішка.
Раніше ми писали, що Slavia з'явилася в компанії відомого красеня. Нещодавно артистка разом зі своїм колегою по сцені співаком і телеведучим Олегом Серафіном виступила в Яремче на благодійному концерті. На сцену колишня дружина Дзідзьо вийшла в розкішній Білій вишиванці, яка тільки підкреслила її струнку фігуру.
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