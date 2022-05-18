Танцівниця Ілона Гвоздьова, зірка "Танців з зірками", показала себе і розповіла, на який сміливий крок пішла заради чоловіка, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - успішна українська танцівниця, яка перемагала на шоу "Танці з зірками". А нещодавно знаменитість запрошували працювати хореографом-постановником на грузинські "танці". Гвоздьова з початку війни виїхала з України і весь цей час перебувала в Італії. А сьогодні, 17 травня, розповіла про свою сміливість, поділившись публікацією в Instagram.

"Сміливість це під час війни повернутися до чоловіка, возз'єднати сім'ю і вчитися жити по-новому не дивлячись ні на що", - написала Ілона.

Зірка також зробила фото на тлі будинку.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Молодець", " ви сильна, смілива, енергійна. Вам все під силу. Тільки вперед", "А ми так і не поїхали, залишилися всі сім'єю разом, так, рідні спочатку не зрозуміли, але потім налагодилося. Нехай всі сім'ї швидше об'єднаються, в такий час краще разом все долати".

Нагадаємо, сім'я Гвоздьової з "Танців з зірками" возз'єдналася після довгої розлуки

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