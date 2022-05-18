Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - успішна українська телеведуча. Зірка знімалася у багатьох проектах, радуючи українців своєю красою і гумором. Знаменитість з самого початку війни активно підтримує українців, висвітлюючи жахи, які відбуваються в Україні, на своїй сторінці в Instagram. А цього разу Леся вирішила задумалася про зміну професії, адже всі плани на зйомки накрилися "мідним тазом".
"Я вже навіть була подумала, щоб освоювати нову професію. Ви знаєте, я люблю манікюр, я можу робити манікюр, я можу стригти псів. Я не поганий ріелтор. Людям знаходжу квартири", - сказала Леся.
Зірка також запропонувала українцям написати професію, якою їй варто займатися. Українці почали активно пропонувати різні варіанти. Лесі відразу сподобався варіант ветеринара, адже вона любить тварин.
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