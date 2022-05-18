Телеведуча Леся Нікітюк задумалася про зміну професії, адже зараз під час війни роботи немає.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - успішна українська телеведуча. Зірка знімалася у багатьох проектах, радуючи українців своєю красою і гумором. Знаменитість з самого початку війни активно підтримує українців, висвітлюючи жахи, які відбуваються в Україні, на своїй сторінці в Instagram. А цього разу Леся вирішила задумалася про зміну професії, адже всі плани на зйомки накрилися "мідним тазом".

"Я вже навіть була подумала, щоб освоювати нову професію. Ви знаєте, я люблю манікюр, я можу робити манікюр, я можу стригти псів. Я не поганий ріелтор. Людям знаходжу квартири", - сказала Леся.

Зірка також запропонувала українцям написати професію, якою їй варто займатися. Українці почали активно пропонувати різні варіанти. Лесі відразу сподобався варіант ветеринара, адже вона любить тварин.

Нагадаємо, Нікітюк показала найулюбленішу і найріднішу людину

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк довела до сліз своєю поведінкою з маленькими дітьми

Також Politeka писала, що Нікітюк влаштувала сюрприз Хливнюку і викликала бурю емоцій