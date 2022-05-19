Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - переможниця шоу" Холостяк " з Микитою Добриніним, всього пару днів тому вона повернулася разом з чоловіком і сином додому, де вони не були з 24-го лютого. Дівчина почала відразу показувати, як тепер дивиться за собою вже в рідних стінах.

Проте, її проблема зі здоров'ям залишається з періоду вагітності. Справа в тому, що Даша вже давно скаржиться на проблеми зі спиною і тому тепер чоловікові навіть доводиться їй допомагати робити спеціальний масаж.

Тож Квіткова без прикрас показала, як за нею доглядає Добринін, поки вона відпочиває після насиченого дня.

"Весь день ношу корсет, бо спина вмирає, а потім прошу зробити такий масаж, так як спина вмирає" - говорить Даша.

Раніше ми також писали, що Даша і Микита разом з проекту"Холостяк". Тоді, після кожного випуску, Даша була присутня на пост-шоу, де нерідко дівчата влаштовували скандали. Квіткову критикували за її двозначну поведінку. Вона вирішила згадати один з найскладніших днів, прожитих під час шоу.

До слова, про нього Квіткова згадує вкрай рідко і не любить згадувати той період часу:

"Пам'ятаю найжорсткіший випуск пост-шоу, де я ридала шість годин без перерви. Тільки тому, що в той момент все було не так, як я бачила потім на пост-шоу» - розповіла Квіткова.

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