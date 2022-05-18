Вони стоять біля стіни, артистка в одній руці тримає теплі речі і ковдри, а в іншій улюбленця.

Як повідомляє Politeka.net, співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва серйозно ставиться до кожної повітряної тривоги, яку оголошують. Вона відразу кидає всі свої справи і йде в безпечне місце або укриття. Щоразу з собою артистка бере, тих без кого свого життя не уявляє.

Виявилося з собою Даша Астаф'єва обов'язково бере всіх хвостатих членів сім'ї - їх троє. Пухнасті песики Чічіко, Луна і Еліс відрада для співачки в цей непростий для всіх час. На фото, Даша Астаф'єва показала кадр з одним зі своїх вихованців. Вони стоять біля стіни, артистка в одній руці тримає теплі речі і ковдри, а в іншій свою собачку Луну.

"Коли чую повітряну тривогу, то забираю з собою все, без чого не можу уявити собі життя", - написала співачка в підписі до фото.

Другий знімок виявився вельми забавним, на ньому можна побачити Чічіко, який позує з сокирою. Кадр підписаний: "Захист подвоїлася".

Нагадаємо, що Астаф'єва стала роздавати гроші стареньким людям на вулиці.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва різко осудила людей, які викинули маленьку собачку напризволяще.

Також Politeka писала, що Даша Астаф'єва розповіла про важку втрату відразу кількох близьких.