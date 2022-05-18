Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук - відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Зірка крім зйомок в кіно також веде блог в Instagram, де цього разу вирішила відповісти на питання фанатів.

"Ламали руку?",- запитав один з передплатників.

"Так, в 12 років, коли міряла свої перші туфлі на підборах", - відповіла Анна.

"Як справляєтеся зі стресом і поганим настроєм?",- запитав ще один чоловік.

"Готую і допомагаю людям", - відповіла Саліванчук.

"Де б ви хотіли побувати в майбутньому?",- поставив питання фанат.

"У Маріуполі", - відповіла Ганна.

"Скільки ви витрачаєте на себе на місяць?",- задала питання ще одна людина.

"Я дуже економна жінка, особливо в такий важкий час купую тільки необхідне", - відповіла Анна.

Нагадаємо, Дружина продюсера "Квартал 95" зворушила українців новим зверненням і сімейними фото

А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" підтримала Лесю Нікітюк і звернулася до українців

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" поскаржилася на неприємний "сюрприз" від чоловіка



