Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук - відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Зірка крім зйомок в кіно також веде блог в Instagram, де цього разу вирішила відповісти на питання фанатів.
"Ламали руку?",- запитав один з передплатників.
"Так, в 12 років, коли міряла свої перші туфлі на підборах", - відповіла Анна.
"Як справляєтеся зі стресом і поганим настроєм?",- запитав ще один чоловік.
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"Готую і допомагаю людям", - відповіла Саліванчук.
"Де б ви хотіли побувати в майбутньому?",- поставив питання фанат.
"У Маріуполі", - відповіла Ганна.
"Скільки ви витрачаєте на себе на місяць?",- задала питання ще одна людина.
"Я дуже економна жінка, особливо в такий важкий час купую тільки необхідне", - відповіла Анна.
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