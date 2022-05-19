Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою, яка з перших днів вторгнення рф на наші землі вирушила додому в рідне місто допомагати біженцям. Також артистка допомагає в притулку для переселенців і кожен день їздить забирати продукти і все необхідне.

Цього разу Нікітюк показала милі кадри з дітьми, з якими нещодавно зустрілася під час спеціального заходу. Також артистку обурило, що деякі кадри видалив Instagram без адекватної на те причини.

"Я провідала дітей, які залишилися без будинку. Які врятувалися від російської окупації. Дивіться, ще троє дітей на фото, чекаю блоків!"- невдоволено підмітила Леся у світлі останніх подій.

Також Никитюк додала, що вірить у майбутнє своєї країни, у дітей та їх порятунок.

Так, вчора Леся задумалася, яку знайти собі роботу, адже телеведучі зараз не потрібні. Але це не всі проблеми, які наздогнали Нікітюк. Адже в нових сторіс Instagram зірка показала, з чим зіткнулася через свою публікацію з дітьми.

Як виявилося, Instagram видалив одну з публікацій Нікітюк через мову ворожнечі або ворожих символів.

"Що конкретно я тут порушила???? Де тут мова ворожнечі!!!!",- написала Леся у відповідь.

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