Як пише Politeka.net, після "Євробачення" в Італії розгорівся скандал з суддею від України Ірини Федишин, яка не поставила Польщі жодного бала. У мережі згадали інтерв'ю скандальної співачки, а Оля Полякова навіть різко вискзалася:

"Середньовіччя! Ну краще б ти і далі тільки співала!"- обложила Федишин Оля Полякова.

Олексій Суханов же також прокоментував досить різку і не толерантну позицію Федишин, яка засуджує ЛГБТ.

"Настає час, коли вже потрібно мати критичне мислення... ось говорите, що ЛГБТ-спільнота займається гріховними справами, руйнуючи себе. З чого ви взяли, що вона здатна руйнувати? Повинен вас розчарувати, Ірина, і запевнити, що серед представників Церкви вистачає тих, хто пропагує те, чого сам не дотримується» - висловився Олексій.

Він додав, користуючись своїм статусом "зірки", потрібно усвідомлювати, що сліпою вірою в маніпулятивні міфи, століттями поширюють владу і Церкву, Федишин замість того, щоб бути важелем прогресивної, наукової (!) думки стала носієм чогось відсталого, середньовічного і недолугого.

"У любові немає ні статі, ні віку, ні національності, ні статусу, і т. д.... У любові може не бути взаємності, на жаль...але у любові завжди є повага, розуміння, Турбота, відданість і - найголовніше - ПРАВО бути!» - уклав Олексій.

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