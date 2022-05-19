Як пише Politeka.net, Alina Pash є відомою українською співачкою, вона брала участь в Нацвідборі на "Євробачення-2022" і перемогла в Нацвідборі. Однак зав'язався скандал, оскільки Аліна їздила в Крим через рф, підтвердити це було досить важко, а сама Аліна відмовчувалася.
Після безлічі негативу і громадської критикипевиця вирішила відмовитися представляти Україну і її місце зайняла група Kalush Orchestra, яка перемогла на конкурсі і гучно виборола перше місце з підтримкою всього світу.
У мережі вирішили розставити всі крапки над "і" в історії участі Аліни Паш в Нацвідборі на Євробачення. Причому сама Аліна розповіла про те, в чому причина скандалу. Зробила вона це в одному з коментарів до посту в Instagram.
Артистка підтвердила, що була в Криму незаконно і свідомо спотворювала цю деталь, коментувавши цю ситуацію на відборі. Більш того, на тому нещасливому виступі в серпні 2015 в Криму, Паш була в ролі бек-вокалістки Ірини Білик.
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У мережі відразу відреагували: "відразу було видно, що вона каламутить. Сама себе тільки топила; сподіваюся, ця особа більше ніколи не буде допущена до участі в Нацвідборі України; як же лицемірно вона тоді брехала всій країні; так брехати... Сором...; А ще казали, що Калуш не повинен їхати. Аліна взагалі не мала права брати участь у відборі».
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А ще Politeka повідомляла, що "Євробачення-2022", Аліна Паш сказала своє слово після дискваліфікації
Також Politeka писала, що новий виток скандалу з" Євробаченням-2022", українці після Паш накинулися на Kalush Orchestra