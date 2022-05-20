Популярна українська блогерка і переможниця одного з сезонів шоу "Холостяк" Даша Ульянова часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася важливою подією-її блогу в соцмережі виповнилося два роки.

З цього приводу Даша опублікувала кілька кадрів з нової фотосесії, на яких з'явилася в стильному образі. На знімках блогерка позує на вулиці, перед камерою вона з'явилася в рваних джинсах, білій футболці і червоній шкіряній куртці. Свій лук красуня доповнила брендовою сумочкою, її волосся розпущене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Всім привіт. Мене звуть Даша Ульянова і сьогодні моєму блогу в Instagram 2 роки. Рівно два роки тому, в цей самий день, на моїй сторінці нарахувалося +200 тисяч передплатників. Я знаю, що більшість підписалися на мене під час перегляду проекту "Холостяк", знаю, що у мене самий звичайний блог і знаю, що незважаючи на це я оточила себе найбільш лояльною і думаючою аудиторією. Хочу сказати спасибі за ваше небайдуже ставлення до мене (навіть незважаючи на те, що я не завжди регулярно веду контент), спасибі за ваші лайки, коментарі, за підтримку і співпереживання. Ви - мій найкращий подарунок".

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