Як пише Politeka.net, Ірина Горова - успішний український продюсер і екс-дружина Олексія Потапенка, з яким була в шлюбі з 99-го по 14-й рік. У пари залишився спільний син Андрій, а також вони разом керують продюсерським центром. А цього разу Ірина вирішила розповісти, де б вона хотіла жити, даючи інтерв'ю Слава Дьоміну.

"Всі хочуть повернутися. Тому що ми розуміємо, що ми там чужі і нікому не потрібні. Як на мене, сервіс в Україні краще: починаючи від манікюру до їжі, ресторанів, магазинів і всього іншого. Дуже брудні міста, дуже. Пилові, брудні...",- сказала Ірина.

"Я вже проживши тут багато років я ніколи не хотіла і не хочу жити в Європі", - зазначила Горова.

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