Щороку у третю суботу травня Україна відзначає День Європи. Цього року святкування припадає на 21 травня.

На своїй сторінці в Instagram Анна Саліванчук розмістила серію зворушливих сімейних фото. На світлинах Анна разом з двома маленькими синами бавляться в парку на тлі клумби з тюльпанами.



"Для нас, українців, це особливий день. Цей день – чудовий привід вкотре засвідчити прагнення України жити в мирі та злагоді, будувати своє майбутнє в колі країн об’єднаної Європи. Сьогодні наша країна постає перед тінями минулого, які, як ми думали, були вже давно подолані. Ми маємо страхітливу війну та зруйновані міста. Мільйони невинних людей полишили свої домівки. Народ відчайдушно бореться за те, щоб самому визначати власне майбутнє", — пише актриса.





"Тому цей день черговий раз нагадує нам, що Європа не обмежується кордоном з Україною – вона живе у серці кожного українця", — додала дружина продюсера "Квартал 95".

Українці в коментарях захоплюються зірковою родиною:

"Хлопчики такі гарненькі ❤️";

"Ви такі милі";

"Найкращі".

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" після повернення в Київ звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, зірка "Жіночого кварталу" пожартувала над дружиною Шарія, записавши від її імені звернення.

Також Politeka писала, що Степан Казанін з "Квартал 95" звернувся до друзів і однокласників з Росії.