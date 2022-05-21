Зірці виповнилося 35 років. На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила довгий пост з одкровеннями і чорно-біле фото в надзвичайно ефектному образі.

Зірка розповіла, що вони з сім'єю довго планували цей день, хотіли зробити приголомшливе свято для друзів з музикою, танцями, сміхом, але сталося інакше.

"Війна. Я ніколи навіть в найстрашнішому сні не могла собі уявити що мені доведеться бігти з дому від війни... я дуже змінилася з 24 лютого. Близькі кажуть, що навіть коли я посміхаюся, мої очі сумують. Мені боляче за мою країну, за загиблих і постраждалих дітей, за військових, за народ ... це нескінченний біль, якого неможливо уникнути, відхреститися, забути. І я, чесно, не знаю як залатати цю дірку всередині", — зізнається Дімопулос.

Співачка заявила, що в 35 років починає життя не з чистого аркуша, але з чистої глави: "І я, як і більшість українців, поки не розумію як правильно будувати своє життя... ця діра не дає мені можливості відчувати інтуїцію і мій внутрішній компас зламаний".

"Але! Моя сім'я поруч, Ми живі, ми здорові, у нас є дах над головою і можливість допомагати тим, кому довелося набагато складніше... я вдячна за це. Я вдячна своїй родині, особливо своїм дітям, які навіть не усвідомлюючи, витягують мене з найтемніших внутрішніх глибин. І в свій день народження я знаю точно - я гідна людина. І поруч зі мною найблагородніші люди. Адже війна нікому не залишає шансів не зустрітися з собою справжнім", — "скромно" підмітила Санта.

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