Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук - успішна українська актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова. У зірки є дві дитини-Гліб і Микита. Не забуває Саліванчук і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим, а цього разу вирішила відповісти на запитання фанатів.

"Гліба забували забирати з садка?",- запитав фанат.

"Було", - чесно зізналася Саліванчук.

"Було можливо колись таке, що коли ви сиділи на дієті і не втрималися?",- запитав ще один фанат.

"Було", - зізналася Анна і додала фото з написом "Обережно, місіс Верунчик".

"Чи було таке, що ви забували слова під час зйомок "Одного разу під Полтавою", - запитав ще один фанат.

"Було", - написала Саліванчук у відповіді.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" показала синів і звернулася до українців

Також Politeka повідомляла, що біда трапилася з дружиною продюсера "Квартал 95", актриса не стала мовчати

А ще Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" розповіла про страшну травму, яку отримала



