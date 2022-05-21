Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук - успішна українська актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова. У зірки є дві дитини-Гліб і Микита. Не забуває Саліванчук і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим, а цього разу вирішила відповісти на запитання фанатів.
"Гліба забували забирати з садка?",- запитав фанат.
"Було", - чесно зізналася Саліванчук.
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"Було можливо колись таке, що коли ви сиділи на дієті і не втрималися?",- запитав ще один фанат.
"Було", - зізналася Анна і додала фото з написом "Обережно, місіс Верунчик".
"Чи було таке, що ви забували слова під час зйомок "Одного разу під Полтавою", - запитав ще один фанат.
"Було", - написала Саліванчук у відповіді.
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