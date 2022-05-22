Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос - відома українська співачка. Зірка кілька років тому перемогла на проекті "Танці з зірками", де її партнером був Макс Леонов. У артистки є дві дитини-Даніель від актора Андрія Джеджули і Соня від поточного чоловіка Ігоря Кучеренка. Не забуває Санта і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Санта показала, як Даніель її привітав з 35-м днем народження.
На фото можна побачити Санту, Даніеля і малятко Софію. Все сімейство розташувалося біля різдвяної ялинки. Мабуть, кадр був зроблений на новорічні свята.
"Люблю, З днем народження, моя мама", - написав Даніель на кадрі, який репостнула Санта.
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