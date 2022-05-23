Популярна український шоумен, телеведучий і блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк", де знайшов свою любов Дашу квіткову, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram.

Так, цього разу Микита виклав у сторіс кумедні кадри зі своїм маленьким синочком Левом, якого ростить разом з Дашею. Малюкові скоро виповнитися вже рік, і схоже, він гарненько "дає життя" зірковим батькам.

На відео Добринін показав Лева, який. за його словами, цього разу побив рекорд з пізнього підйому. Шоумен розповів, що зазвичай його син прокидає дуже рано і починає розмовляти.

"Лев сьогодні просто побив рекорд з пізнього підйому. Зазвичай Малій рано встає і давай розмовляти", - підписав сторіс Микита. Він також показав милого домашнього улюбленця - котика Каспера, який ніби доглядає за дитиною.

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