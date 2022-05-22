Зірка "папіка" актриса Даша Петрожицька розповіла про свій нервовий зрив, який у неї стався.

Як пише Politeka.net, Даша Петрожицька - відома українська актриса, зірка серіалу"папік". Зірка розповіла в інтерв'ю, як зіткнулася з війною в Україні. Фрагмент цього спілкування" Зірковий шлях " опублікував у себе на сторінці в Instagram.

"Нервовий зрив. О, я зараз починаю плакати... Я вже сказала, давайте мені якісь ліки. А це не дуже дивно, що нас бомблять, а я хочу каву випити", - сказала Петрожицька в інтерв'ю.

"Даша Петрожицька згадала нервовий зрив

Актриса розповіла, як ледь вмовила маму виїхати з Чернігова. Про ночівлю в шафі, виїзд за кордон до коханого, нервовий зрив, допомогу Україні та плани на майбутнє", - написала Даша.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Люблю", "будемо сподіватися, що дуже скоро переможемо і все буде добре".

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