Багато з них одягли вишиванки, а дівчатка прикрасили волосся квітковими вінками і стрічками в кольорах українського прапора.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Тіна Кароль активно подорожує світом з благодійною місією - розповідає правду про те, що відбувається в Україні, збирає кошти для допомоги військовим і біженцям. Нещодавно вона прямо з Каннського кінофестивалю вирушила до Англії.

Зокрема, Тіна Кароль, тримаючи прапор України в руках, пройшлася вулицями Лондона і виконала кілька своїх пісень. Серед яких і гімн України. На мітинг зі співачкою вийшли сотні людей. Багато з них одягли вишиванки, а дівчатка прикрасили волосся квітковими вінками і стрічками в кольорах українського прапора.

Після цього Тіна Кароль виступила на одній зі сцен Лондона з Україною в серці. На сцені співачка позувала в сукні з відвертим декольте, волосся розсипане по плечах, ніжний макіяж з акцентом на червону помаду відмінно підкреслює весь образ знімка.

Нагадаємо, Кароль у вишиванці підкорила зворушливими кадрами з Харківським "світським левом".

Як повідомляла Politeka, Кароль після концерту виплеснула все наболіле на фанатів.

Також Politeka писала, що Кароль розповіла, яке майбутнє чекає країну і українців.