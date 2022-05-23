Росія буде повністю позбавлена можливості змагатися в пісенному конкурсі Євробачення.

Так, гендиректор EBU Ноель Курран заявив, що на сьогоднішній день триває процес усунення країни з конкурсу, повідомляє ірландське видання TheJournal.

"Думаю, нам абсолютно ясно, що ми не зможемо залучити Росію до участі в конкурсі", — підкреслив Курран, коментуючи заборону на участь рф у цьому році.

За його словами, зараз триває процес повного призупинення участі країни у конкурсі.

У коментарях користувачі соцмереж з натхненням поставилися до намірів усунути рф від «Євробачення» в найближчі роки.

"Давно треба було" «Ще б Кіркорова туди не пускати", "Чудова новина. Уявляю, як зараз у них бомбить", "Побільше б таких новин", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, цього року Росію відсторонили від участі в «Євробаченні» через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

Примітно, що в залі для глядачів під час гранд-фіналу був помічений російський співак Філіп Кіркоров.

У наступному, 2023-му році, конкурс повинен відбутися в Україні, так як саме українська група The Kalush Orchestra здобула перемогу в гранд-фіналі Євробачення-2022.

Нагадаємо, безробітна Леся Нікітюк зайнялася новою справою, пропонуючи свої послуги.

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