Популярна українська співачка Оля Полякова, яка після початку війни разом з дітьми виїхала за кордон, через деякий час почала давати благодійні концерти. Зібрані гроші зірка відправляє на допомогу українцям і ЗСУ. Після туру містами Європи Оля поїхала на гастролі в США.

Так, у своєму Instagram Полякова опублікувала яскраві фотографії з перших концертів в Америці, а в підписі до них поділилася своїми враженнями. За словами зірки, на концертах в США було дуже багато людей з українською символікою, так що у неї з'явилося відчуття, що вона виступає вдома.

"Перші виступи в рамках американського туру пройшли! Ви можете побачити, скільки в залі було української символіки! Неначе концерт проходить в Україні. Але я вірю, що скоро саме так і буде. І зараз кожен з нас робить для цього все можливе.

Під час туру я буду докладати всіх зусиль, щоб світ продовжував турбуватися за Україну кожен день, щоб все, що відбувається на нашій рідній землі зараз, не почало здаватися людям в інших країнах "буденністю", щоб вони знали яких надлюдських зусиль варто нам кожен день боротьби за нашу свободу. Ми не маємо права втрачати жодної години! Робимо все, що в наших силах, щоб наблизити перемогу! Дякую всім за підтримку!",- написала Оля.

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