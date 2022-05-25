Як пише Politeka.net, Камалія - відома українська співачка. Зірка одружена з Мохаммадом Захуром, пакистанським мільярдером, завдяки чому її прозвали найбагатшою співачкою України. А нещодавно по всіх українських ЗМІ розлетілася інформація, що сім'я купила і передала винищувачі Україні. Камалія в новому інтерв'ю спростувала дану інформацію і розповіла, хто передав літаки Україні. Цей фрагмент був опублікований на сторінці "Зіркового шляху" в Instagram.

"Захур не купував винищувачі для ЗСУ", - була підписана публікація.

Камалія зазначила, що саме Пакистан допоміг Україні, а не вони.

Українці подивилися ролик майже 20 тисяч разів і написали коментарі:

"Десь чула, що Захур з багатими друзями. Не від одного. Але активну участь брав, тому велика повага. Молодець. Так би все приклад пішли, хто має можливість!", "Спасибі вашій родині!!!!Ви справжні українці!!!", "Якщо це дійсно так, то респект".

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