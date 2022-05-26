Як повідомляє Politeka.net, український продюсер і репер Потап (Олексій Потапенко) захопився у своєму Instagram подією, яка сталася в Киргизстані на піку імені Путіна.

Так, альпіністи встановили синьо-жовтий прапор на вершині в Киргизстані, названої на честь президента країни-рашистів Володимира Путіна.

"На піку "Путіна" в Киргизстані майорить!",- підписав кадри Потап.

Відзначимо, що пік знаходиться в гірській системі Тянь-Шань. Розташований на території Чуйської області. Названий в 2011 році на честь президента російської федерації володимира путіна.

Українці надихнулися і залишили безліч гуморних коментарів під відео, яке опублікував Потап: "Скоро у всіх містах росії", "Воно дуже переоцінило висоту свого піку", "Кол з прапом йому в груди, теж прекрасно було б", "Пук путіна може бути, а пік треба перейменувати".

Нагадаємо, що Потап насмішив українців пікантними кадрами з лукашенком і путіним.

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