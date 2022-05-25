Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка і колишня солістка групи "НеАнгели", в якій була протягом 15 років. У зірки є дві дитини-син Леонард і дочка Лаура. Зараз артистка з дітьми знаходиться в Європі, де ховається від жахів війни. Не забуває Слава і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу показала, як з нею розмовляє дочка Лаура.

Дитина на кадрах розмовляла з мамою. Лаура запропонувала піти в кафе, щоб поїсти шаурму. Мама запропонувала купити шаурму на ринку, після чого дівчинка маму назвала тупою.

"Ти що, тупа?",- запитала дівчинка.

"Ти що, коза, блін...",- відповіла Слава своїй дочці.

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Слава Камінська

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