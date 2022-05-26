Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка не так давно вийшла заміж і жила на дві країни – Україну і Швейцарію, часто ділиться в Instagram подробицями свого життя. Так, нещодавно телезірка вперше показала свою другу маму-свекруху, а тепер поділилася милим чорно-білим фото. У підписі до фотографії дівчина поділилася своїми роздумами про війну, а також закликала українців не звикати до всього цього зла.

"3 місяці війни, що розділила наше життя на "до" і "після"... Життя вже ніколи не буде таким, як раніше. В умовах війни ми навчилися жити по-новому. Наші цінності і ставлення до всього змінилися на 180 градусів. Ми почали дорожити тим, що раніше приймали як звичайне. До війни я звикла, що з рідними ми бачилися дуже часто, у важливі моменти мого життя вони завжди були поруч. А тепер Я розумію, що це не звичка, а справжнісінька розкіш! Я постійно дякую Богові, що найдорожчі мені люди зараз у безпеці і зі мною", - поділилася Іванна.

Також вона додала, що скучила за Києвом, мріє потрапити в свій будинок в столиці і займатися улюбленою справою. Крім того, Онуфрійчук звернулася до шанувальників з проханням.

"Війна дійсно багато розставила по своїх місцях, зірвала маски і показала, хто є, хто без фальші. Але у нас немає ніякого права звикати до цієї страшної реальності. Хоча я бачу, що є і ті, хто вже звик. Але я не розумію цього абсолютно. Ми не повинні зупинятися робити все для допомоги іншим, нашої перемоги. Неприпустимо звикати жити зі злом. Ми повинні кричати про війну на весь світ, кожен день, щоб це зло скінчилося!",- написала ведуча.

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