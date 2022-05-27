Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером" Квартал 95 " Олександром Божковим. У знаменитості двоє дітей, останній з яких народився в 2020 році. Зірка крім телепроектів грає ще й в театрі, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

"Без фільтрів, заплакана, запухла", - сказала Ганна Саліванчук.

"Ніколи не звикну до того, що вмирають щодня наші герої", - написала Саліванчук.



"Це просто якийсь жах", - сказала звзда, маючи на увазі смерть українських героїв.

"Герої не вмирають. Ми молимося за вас", - додала Ганна.

"Немає сил, але потрібно брати себе в руки заради України і заради дітей", - закінчила Саліванчук.

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