Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в сторіс миле фото з коханим чоловіком і розповіла, що вони збираються на благодійний концерт.
На фотографії Сергій і Сніжана позують по дорозі в громадському транспорті, чи то метро, чи то електричка. Вони обидва в чорних нарядах і з медичними масками на обличчях. Судячи з позначки, знімок був зроблений о п'ятій годині ранку, так що зоряне сімейство виглядає відповідно.
У підписі до сторіс Сніжана розповіла, що вони з чоловіком їдуть до Вільнюса, де Сергій Бабкін даватиме благодійний концерт.
"Виїхали в Вільнюс. До зустрічі сьогодні ввечері на благодійному концерті СБ", - написала Сніжана Бабкіна.
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